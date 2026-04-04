Une délégation d’hommes d’affaires congolais effectuera une mission en Tunisie du 6 au 9 avril 2026, dans l’objectif de nouer des partenariats et de conclure des contrats d’approvisionnement en huile d’olive et en divers produits tunisiens.

Cette initiative a été annoncée vendredi à Kinshasa, lors d’une rencontre entre l’ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo (RDC), Mehrez Ferchichi, et des opérateurs économiques congolais actifs dans les secteurs de l’approvisionnement et de la distribution.

L’objectif de cette visite est de promouvoir les produits tunisiens, de renforcer les échanges commerciaux et de tisser des relations mutuellement bénéfiques entre les deux pays, dans le cadre du programme économique consacré à la promotion de l’huile d’olive tunisienne sur le marché congolais.

Afin d’optimiser l’impact de cette mission, la délégation d’affaires rejoindra une délégation officielle congolaise conduite par le chef de cabinet du ministre congolais du Commerce extérieur, dans le cadre de rencontres professionnelles bilatérales.

Selon les canaux officiels de l’ambassade, le programme prévoit des rencontres avec des producteurs d’huile d’olive, des visites d’institutions spécialisées dans l’exportation, ainsi que des tournées d’usines agroalimentaires et d’autres unités de production de biens