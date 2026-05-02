Le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, en visite de travailen Tunisie, une plaque commémorative dans la médina de Tunis, au siège historique de l’ancien consulat général de Suède (1738-1883), en tant que monument illustrant la profondeur des relations entre les deux pays amis à travers les siècles.

Dans un communiqué publié vendredi, l’ambassade de Suède à Tunis a souligné que cet événement à forte portée symbolique s’inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-suédoises et met en évidence la solidité du partenariat entre la Tunisie et la Suède.

Les archives témoignent d’un chantier étroitement supervisé par le consul suédois Olof Rönling, attentif à chaque étape des travaux ainsi qu’à l’approvisionnement en matériaux importés du nord de l’Europe, lit-on dans le communiqué.

L’inauguration de la plaque commémorative s’est déroulée en présence du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, ainsi que du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris.