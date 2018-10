Un projet d’utilisation de drones pour la gestion de projets agricoles à Sidi Bouzid sera lancé, mi-novembre 2018, dans le cadre d’un partenariat tripartite entre la Tunisie, la Corée du Sud et la Banque Africaine de Développement (BAD), apprend l’agence TAP auprès du Commissariat régional au développement agricole.

Ce projet, financé par le Fonds coréen de coopération économique à travers un don de 1 million de dinars, vise à répondre aux besoins agricoles de la Tunisie et à bénéficier de l’expertise technologique sud-coréenne.

Il comprend trois composantes à savoir l’équipement, (fournir les drones et les systèmes d’information), le service (développement et déploiement de solutions, sessions de formation, échanges commerciaux) et transfert de technologie (stages en pilotage et maintenance de drones au profit de 10 ingénieurs tunisiens).

Un centre de formation sera créé à Sidi Bouzid au profit des ingénieurs sélectionnés.

La technopole coréenne de Busan, spécialisée dans les drones, ainsi que la collecte et le traitement des données, veillera au lancement du projet à Sidi Bouzid, une région connue pour sa diversité agricole.