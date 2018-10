Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, lundi 22 octobre au Palais de Carthage, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Selon Le Drian, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution de la feuille de route commune élaborée à l’issue de la visite d’Etat effectuée en février 2018 par le président français, Emmanuel Macron, en Tunisie, et qui prévoit plusieurs domaines de coopération.

Il a, dans ce sens, réaffirmé l’engagement de la France à continuer de se tenir aux côtés de la Tunisie afin de jouer le rôle majeur qui est le sien dans la garantie de la sécurité et la stabilité de la région à travers le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, et plus particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière.

Pour sa part, Caïd Essebsi s’est félicité de la solidité des relations stratégiques entre la Tunisie et la France, relations qui, a-t-il dit, requièrent l’intensification de la coordination à travers le suivi de l’application de tous les programmes de coopération commune, de manière à soutenir les efforts de la Tunisie visant à consacrer son processus démocratique, à surmonter les difficultés économiques et à réaliser la prospérité économique et sociale escomptées.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a permis de passer en revue les derniers développements en Libye, l’accent ayant été mis sur l’importance des efforts consentis pour parvenir à un règlement politique global et permanent garant de stabilité et ce, conformément à l’initiative présidentielle pour un règlement politique et aux résultats de la conférence internationale sur la Libye, tenue en mai dernier à Paris.

Le ministre français des Affaires étrangères effectue une visite de travail en Tunisie les 21 et 22 octobre, à l’invitation de son homologue tunisien, Khemaïes Jhinaoui.