La Tunisie et la Libye envisagent de renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la formation diplomatique.

C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue jeudi à Tunis entre le directeur général chargé de la gestion de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, Riadh Dridi, et une délégation du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale relevant du gouvernement d’unité nationale.

Les discussions ont notamment porté sur la signature prochaine d’un projet de mémorandum d’entente entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Institut libyen des études diplomatiques.

Ce projet vise à développer les échanges et les programmes de formation au profit des cadres diplomatiques des deux pays.

Les deux parties ont également évoqué l’organisation prochaine d’une session de formation en langue française destinée à des diplomates libyens, selon un communiqué publié sur la plateforme médiatique du ministère tunisien des Affaires étrangères.

La délégation libyenne comprenait le directeur des affaires administratives et financières au ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdelhakim Ghaith, ainsi que le directeur de l’Institut libyen des études diplomatiques, Khaled Abdessalem Abou Khris.

L’ambassadeur de Libye en Tunisie, Mustapha Gdara, a également pris part à cette rencontre.