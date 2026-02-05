Le nouvel ambassadeur de Bosnie-Herzégovine auprès de la Tunisie, avec résidence à Tripoli (Libye), Senad Mašović, a remis, mercredi, une copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance d’œuvrer pour développer davantage les relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans tous les secteurs d’intérêt commun.

Mohamed Ali Nafti a, à cet égard, mis en avant l’importance d’exploiter les opportunités de partenariat existantes. Il a appelé à encourager les échanges commerciaux, en facilitant notamment l’accès des produits agricoles tunisiens sur le marché bosnien, à multiplier les missions économiques et à intensifier la participation aux salons et manifestations professionnelles dans les deux pays.

Le ministre a également plaidé pour un renforcement de la coopération en matière de sécurité et pour un développement accru des flux touristiques entre les deux pays, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Tunisie et la Bosnie-Herzégovine célèbrent, en 2027, le 35ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Se félicitant de la qualité des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, le ministre a exprimé le souhait de voir ces liens se traduire par des avancées concrètes.

De son côté, l’ambassadeur Senad Mašović a réaffirmé la ferme détermination de son pays à œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie. Il s’est dit prêt à élaborer un plan d’action global, couvrant l’ensemble des domaines de coopération afin de concrétiser ces ambitions communes, slon la même source.