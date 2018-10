Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Tatarstan, qui ne dépassent pas, actuellement, les 4,5 millions de dollars, seront multipliés par 10, dans une première étape, a annoncé le président de Tatarstan, Rustam Minnikhanov, en visite en Tunisie.

Il a souligné que le Tatarstan, une République de la Fédération de Russie, comporte des superficies importantes consacrées aux projets agricoles et industriels, et que cet Etat est l’une des Républiques les plus développées de Russie, notamment dans les domaines des industries électroniques et mécaniques, technologique, pharmaceutique, pétrochimique, les poids lourds, les bateaux et les hélicoptères.

Par ailleurs, Rustam Minnikhanov invite les Tunisiens à participer au sommet économique international de la Russie et des Pays de l’OCI (Organisation de la coopération islamique), “Sommet de Kazan” qui se tiendra en juin 2019, où sont attendus plus de 3.000 participants de 53 pays.

Le Tatarstan (70.000 Km2 et 4 millions habitants) se caractérise par ses ressources naturelles (pétrole, gaz naturel et le gypse), avec une économie basée sur les industries pétrochimiques, machinerie, agriculture et énergétique.

La stratégie 2030 du pays est axée sur la recherche et le développement technologique, la production industrielle, l’agriculture, les technologies de communication, la construction, le tourisme et les services.

Pour sa part, le ministre tunisien du Commerce, Omar El Béhi, a mis l’accent sur la nécessité de développer les échanges commerciaux, surtout que ces derniers avec la Russie restent faibles (500 millions de dollars, soit 1,2 milliard de dinars), en 2017.

“Nous comptons sur la partie russe pour faciliter l’accès et la commercialisation des produits tunisiens, notamment, agroalimentaires et agricoles”, a affirmé El Béhi.

Le PDG de l’Agence de Promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Khalil Laabidi, dira de son côté que les problèmes logistiques en Tunisie ne représentent pas des freins à la commercialisation des produits tunisiens au Tatarstan. “La Tunisie peut être une destination de coopération tripartite avec le continent africain et le Tatarstan”, pense-t-il.

Un accord de coopération économique a été signé entre la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis et son homologue du Tatarstan dans différents secteurs.