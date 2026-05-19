Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu, lundi à Tunis, le président exécutif de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIIFC) et secrétaire général du programme des ponts du commerce arabo-africain (Arab-Africa Trade Bridges -AATB), Adib Youssef Al-Aama, en visite de travail s’étendant jusqu’au 21 mai courant.

Cette rencontre a été l’occasion pour examiner les programmes de coopération en cours entre les deux parties et étudier les possibilités de les diversifier et les approfondir dans la période à venir.

Le ministre a, à cette occasion, souligné la solidité des relations entre la Tunisie et la SIIFC qui constitue, selon lui, un partenaire important étant donné son soutien aux entreprises nationales opérant dans des secteurs stratégiques, pour assurer leur approvisionnement en matières premières sur les marchés mondiaux.

Al-Aama a, de son côté, réitéré l’engagement de son institution à continuer de soutenir la Tunisie en mobilisant tous les mécanismes disponibles.

Les discussions ont également porté sur l’état d’avancement du programme AATB ainsi que sur les préparatifs pour son Assemblée générale qu’abritera la Tunisie à la fin de l’année 2026.

Les échanges ont mis en lumière les résultats encourageants du programme mis en place dans l’objectif de renforcer les liens de coopération économique entre les pays arabes et africains, ouvrir de nouveaux horizons pour les échanges commerciaux et promouvoir la coopération technique tripartite à travers l’échange d’expertises et le renforcement des capacités.