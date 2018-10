Le bureau Business France de Tunis, agence publique pour l’accompagnement des PME/ETI françaises dans leurs démarches à l’export, organise, les mercredi 17 et jeudi 18 octobre, à l’hôtel Regency Gammarth, la deuxième édition du Forum santé France-Tunisie.

«Le développement de la coopération dans le secteur de la santé figure en bonne place dans la feuille de route économique adoptée par la France et la Tunisie à l’occasion de la visite du Président Emmanuel Macron. Par ailleurs, les besoins en matière de services de santé sont importants en Tunisie. Pour ces raisons nous avons décidé d’organiser un deuxième forum sur la santé dédié aux problématiques très concrètes d’amélioration du système des soins, en y injectant notamment les services et les progrès techniques et technologiques les plus récents développés par les entreprises françaises participantes», souligne Olivier Pradet, directeur du Bureau Business France en Tunisie.

La séance plénière sera inaugurée en présence de l’ambassade de France en Tunisie et d’un représentant du ministère tunisien de la Santé.

Quinze entreprises françaises viendront à la rencontre des acteurs du marché de la santé en Tunisie, dans la perspective de développer des synergies durables avec leurs homologues tunisiens.

Le Forum santé France-Tunisie s’articulera autour trois ateliers thématiques simultanés à 14h30 animés par des entreprises françaises désireuses de partager leurs expériences avec les professionnels tunisiens ainsi que des rendez-vous BtoB ciblés.

AU PROGRAMME :

– Atelier 1 : «Gestion de la problématique escarres», animé par le Groupe Winnecare.

– Atelier 2 : «E-Santé, télémédecine et coordination des parcours: Quels enjeux pour les établissements de Santé?», animé par BEE CONSULTING.

– Atelier 3 : «Maladies chroniques : Quelles solutions d’injection pour améliorer les conditions de traitement du patient ?», animé par Becton Dickinson.