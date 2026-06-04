Le huitiÃ¨me congrÃ¨s de la SociÃ©tÃ© Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire (STCCC) s’est ouvert ce jeudi Ã Tunis, rÃ©unissant une Ã©lite de mÃ©decins, de chirurgiens et d’experts spÃ©cialisÃ©s venus de Tunisie ainsi que de plusieurs pays arabes, africains et europÃ©ens, en prÃ©sence d’environ 300 participants des secteurs public et privÃ©.

Les mÃ©decins intervenant lors de l’ouverture du congrÃ¨s, qui se dÃ©roulera sur trois jours, ont unanimement soulignÃ© que la Tunisie progresse Ã pas sÃ»rs vers le renforcement de sa position dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire en s’alignant sur les derniÃ¨res avancÃ©es technologiques mondiales. Elle se prÃ©pare en effet Ã introduire la technique de chirurgie cardiaque assistÃ©e par robot, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives tant pour les patients que pour les mÃ©decins.

Le chef du service de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire du CHU Habib Bourguiba de Sfax, Imed Frikha, a indiquÃ© que la Tunisie se prÃ©pare actuellement Ã adopter la technique de la chirurgie cardiaque robotique, aprÃ¨s avoir rÃ©ussi Ã introduire cette technologie dans dâ€™autres spÃ©cialitÃ©s mÃ©dicales telles que la chirurgie digestive et la gynÃ©cologie-obstÃ©trique.

Il a prÃ©cisÃ© que la chirurgie robotique reprÃ©sente lâ€™une des techniques mÃ©dicales les plus avancÃ©es au monde, permettant au chirurgien de contrÃ´ler des bras robotiques dâ€™une grande prÃ©cision via une plateforme Ã©lectronique, ce qui permet de rÃ©aliser des interventions complexes Ã travers de trÃ¨s petites incisions au lieu des incisions chirurgicales traditionnelles.

Il a ajoutÃ© que cette technique offre de nombreux avantages, notamment la rÃ©duction de la taille des incisions, la diminution des saignements et la rÃ©duction des risques dâ€™infections et de douleurs postopÃ©ratoires, ainsi que la rÃ©duction de la durÃ©e dâ€™hospitalisation et lâ€™accÃ©lÃ©ration du retour Ã la vie normale.

Il a soulignÃ© que la chirurgie cardiaque connaÃ®t depuis des annÃ©es une rÃ©volution technologique continue, que ce soit par le biais de la chirurgie endoscopique, de la chirurgie robotique ou des techniques dâ€™intervention mini-invasive, des solutions qui diffÃ¨rent de la chirurgie ouverte traditionnelle qui nÃ©cessite lâ€™incision du sternum et lâ€™ouverture de la cage thoracique.

Dans le mÃªme ordre d’idÃ©es, le prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© tunisienne de chirurgie cardiovasculaire et chef du service de chirurgie vasculaire et cardiovasculaire de l’hÃ´pital de la Rabta, Raouf Denguir, a fait remarquer que la Tunisie occupe une place de choix dans cette spÃ©cialitÃ© au niveau rÃ©gional, soulignant que les Ã©tablissements de santÃ© tunisiens suivent avec intÃ©rÃªt les diffÃ©rentes innovations mÃ©dicales mondiales et tentent de les adopter malgrÃ© leur coÃ»t Ã©levÃ©.

Il a dÃ©clarÃ© que la Tunisie est devenue une rÃ©fÃ©rence en chirurgie cardiovasculaire, accueillant des mÃ©decins de plusieurs pays venus bÃ©nÃ©ficier de lâ€™expertise et des compÃ©tences tunisiennes, estimant que la large participation internationale au congrÃ¨s constitue une preuve supplÃ©mentaire du rayonnement scientifique dont jouit dÃ©sormais cette spÃ©cialitÃ©.

Parmi les techniques modernes les plus marquantes introduites en Tunisie ces derniÃ¨res annÃ©es, Denguir a Ã©voquÃ© la chirurgie cardiaque par laparoscopie, une technique pratiquÃ©e Ã travers de petites incisions dans la paroi thoracique Ã lâ€™aide de camÃ©ras haute dÃ©finition et dâ€™instruments chirurgicaux de pointe, ce qui permet de rÃ©aliser un certain nombre dâ€™interventions cardiaques sans avoir Ã ouvrir complÃ¨tement la cage thoracique.

Il a indiquÃ© que la Tunisie rÃ©alise chaque annÃ©e environ 2 500 opÃ©rations Ã cÅ“ur ouvert, dont environ 200 sur des nourrissons et des enfants, soulignant que les taux de rÃ©ussite sont Ã©levÃ©s .