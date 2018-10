La Bourse de Tunis a débuté, la séance de lundi, sur une note positive, le Tunindex a progressé de 0,09% à 7 606,06 points, dans un volume d’échanges à 1,179 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre CARTHAGE CEMENT a enregistré une augmentation de 3,03 % à 1,70 D, suivi par les titres UNIMED et ASSAD qui ont gagné respectivement 2,97 % et 2,90 % à 7,97 D et 7.80 TND.

A la baisse, le titre TUNISAIR a chuté de 3,22 % à 0,60 D, tout comme les titres MODERN LEASING et SOTUMAG qui se sont repliés respectivement de 2,86 % et 2,79% à 3,05 D 2,09 D