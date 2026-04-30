Le taux de femmes au sein des conseils d’administration (CA) des sociétés cotées en bourse a évolué de 13,5% en 2020 à 17,7% en 2024, puis à 19,5% en 2025, et ce, malgré l’absence de quotas légaux en Tunisie, contrairement à plusieurs pays de l’Union européenne à l’instar de la France, constate un rapport sur la Gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Tunis pour l’année 2025, publié jeudi.

La présence des femmes au sein des CA de sociétés cotées, qui s’est renforcée de manière significative entre 2024 et 2025, traduit, selon ce rapport de la Bourse de Tunis, une progression notable de la diversité au sein des organes de gouvernance.

En 2024, les 74 sociétés cotées totalisaient 694 administrateurs, dont 123 femmes.

Parmi elles, 56 sociétés comptaient au moins une femme administratrice, tandis que 18 n’en avaient aucune. En 2025, le nombre total d’administrateurs a atteint 714, dont 139 femmes, répartis sur 75 sociétés cotées. 63 sociétés disposaient désormais d’au moins une femme au sein de leur conseil d’administration, contre seulement 12 sans représentation féminine.

L’analyse de la structure des organes de gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Tunis en 2025 a, par ailleurs révélé un renforcement de l’indépendance. Le nombre d’administrateurs indépendants est passé de 115 en 2024 à 121 en 2025, reflétant une exigence croissante en matière de qualité décisionnelle.

Cette analyse a aussi dévoilé une meilleure représentation des actionnaires minoritaires : leur nombre a atteint 57 en 2025 contre 51 en 2024. Par ailleurs, parmi les 20 sociétés ne disposant pas encore de représentant des minoritaires en 2025, 14 ont déjà engagé un processus d’appel à candidature, témoignant d’une dynamique d’amélioration en cours.

D’après la bourse, les évolutions enregistrées s’inscrivent dans une dynamique de renforcement progressif des pratiques de gouvernance, visant un meilleur équilibre des instances décisionnelles, plus de transparence et une représentation plus inclusive.