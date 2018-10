Les membres du bureau exécutif élargi de l’Union régionale de l’Industrie du commerce et de l’artisanat (URICA), réunis vendredi à Siliana, ont appelé à créer des structures régionales pour soutenir les promoteurs industriels et commerciaux (le Centre de promotion des exportations, l’Agence Foncière Industrielle), à surmonter les difficultés de financement, notamment des nouveaux promoteurs, à travers la création d’une banque régionale de financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Les participants à cette réunion ont souligné la prolifération du commerce parallèle, de la contrebande et des pratiques de monopole, demandant de lutter contre les phénomènes de corruption administrative, de promulguer des lois, de fixer une stratégie économique et sociale pour le district du Nord-Ouest et d’identifier des solutions aux problèmes de développement qui entravent le développement des entreprises.

Ils ont mis l’accent sur l’importance d’inciter à l’investissement privé dans les différentes régions du gouvernorat et d’améliorer le climat des affaires, en concrétisant la discrimination positive, notamment le réaménagement des zones industrielles et le raccordement du gouvernorat au réseau du gaz naturel, ainsi que de la ville de Siliana au réseau ferroviaire.

Ils ont appelé à réviser le cahier des charges des marchés publics et à accorder la priorité à la formation professionnelle, tout en examinant la proposition d’accorder la présidence des commissions régionales des investissements aux unions régionales de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

De son côté, le président de l’UTICA Samir Majoul a recommandé d’intensifier l’investissement privé en vue de favoriser le développement régional et national et de fournir un climat propice pour l’entité économique afin de préserver sa pérennité ainsi que les emplois.

Le président de l’organisation patronale s’est engagé de suivre les préoccupations professionnelles et régionales évoquées lors de cette réunion avec les autorités régionales et centrales, tout en identifiant les solutions adéquates.