“Azur Détergent”, société spécialisée dans la production de détergents sous la marque “Lilas”, démarrera son activité à la fin de l’année 2018, a déclaré le directeur financier du groupe SAH Lilas, Mohamed Amine Ben Malek.

Intervenant lors d’une communication financière, tenue mardi 2 octobre au siège de la Bourse de Tunis, Ben Malek a indiqué que, dans le cadre de la diversification de ses produits, Lilas a créé en 2018 dans la région de Zriba (Zaghouan) cette filiale moyennant une enveloppe de 83 MDT.

“Cette nouvelle usine produira une gamme complète de produits détergents (poudre, liquide, eau de javel), qui seront distribués sur le territoire tunisien à travers le réseau actuel de Lilas”, a-t-il précisé.

S’agissant des réalisations et des perspectives d’avenir de la société, le responsable a souligné que les prévisions pour 2019, tablent sur une hausse de 59% du chiffre d’affaires qui devra atteindre 657 millions de dinars (MDT).

Le résultat de SAH Lilas, leader en Tunisie, Libye, Mauritanie, Congo et Gabon, avec un fort positionnement en Algérie et une activité exportatrice en expansion sur les marchés de l’Afrique subsaharienne, sera doublé en 2019, pour atteindre 54,2 MDT contre 25,6 MDT en 2018.

A noter que le chiffre d’affaires du groupe a crû, au cours du premier semestre 2018, de 9,9%, atteignant 194,7 MDT, grâce à l’augmentation du volume des ventes sur le marché local après le lancement d’une nouvelle gamme de produits dédiée aux professionnels et aux entreprises.

Ben Malek a indiqué qu’en 2018, le groupe “Lilas” a connu une période de transition qui a impacté ses résultats semestriels à cause du lourd programme d’investissement relatif à l’activité détergents, de la hausse des charges d’exploitation en relation avec l’expansion de son activité en Algérie et l’installation de 3 nouvelles machines en Côte d’Ivoire et de l’augmentation importante des charges financières, et notamment les intérêts bancaires et les pertes de change.

Il a également affirmé qu’une reprise de l’activité de la société en Libye est prévue à partir du 4éme trimestre 2018, rappelant que la Banque centrale de Libye a publié un communiqué confirmant la réouverture des lettres de crédits…

Par ailleurs, il a fait savoir que depuis la fin du mois d’août 2018, le management de la société a augmenté les prix de vente de certains produits Lilas, comme l’hygiène féminine (12%), papier et serviettes (20%), Couches bébé (12%), couches pour adultes (12%) et lingettes (12%)), et ce en raison de la hausse des prix des matières premières.