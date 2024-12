Quand le marketing s’installe aux commandes une marque commerciale parvient à apprivoiser le marché.

Au mois de juin dernier Lila cosmetics a pris le marché d’assaut. Six mois plus tard elle gravit la dernière marche du podium se hissant en position de leader, affirment ses dirigeants. Cela se passait lors d’un point de presse sur le site de production sis à la zone industrielle de Zriba, en banlieue de la ville de Zaghouan. Il n’y a pas de doute, la marque a fait grand bruit lors de son lancement. Notamment grâce à une campagne publicitaire conquérante. Le point sur un succès fulgurant.

Trois ans d’incubation

Lilas cosmétics et détergents, relève du groupe SAH-lilas. Ces deux secteurs de diversification sont bien cohérents avec le métier de base du groupe à savoir les serviettes domestiques.

La passerelle entre l’hygiène et les soins corporels s’est vite imposée au vu de l’évolution du marché. Le groupe a mis trois ans pour maturer le projet. Malgré une concurrence vive et de taille, SAH-Lilas s’est jeté dans l’arène. Il affronte trois multinationales et non des moindres en l’occurrence Henckel, l’oreal et Unilever. Ainsi que plusieurs autres marques locales solidement installées.

Le pari est audacieux, il faut bien le reconnaître. Et à la fois perspicace car l’entreprise a su se faufiler sur le marché au prix d’un robuste Business Plan. Cela a nécessité trois ans d’exploration. Cependant cette attente s’est révélée payante, commercialement. Au final l’entreprise a fait des choix forts. Elle préférera intégrer la production d’emballage compte tenu de son impact commercial. Et de s’approvisionner sur le marché international auprès des meilleurs fournisseurs pour le reste des autres intrants. Logique !

Un marketing bien affûté

Lilas cosmétics et détergents est arrivée sur le marché en trombe. C’est un véritable Rush car la marque déploie 350 produits d’un coup. Cela fait de l’effet. Il y en a pour tous les goûts. Et, toutes les bourses.

La gamme complète se décline en trois paliers. En entrée, les produits ‘’Extrême’’. En la matière c’est le rapport qualité-prix qui a primé. Et d’ailleurs le flaconnage a été calibré en conséquence avec une contenance de 500 ml. Le client doit pouvoir s’y retrouver et en avoir pour son argent.

Ensuite il y a le palier ‘’Expert’’ offrant des produits professionnels que l’on peut avoir chez soi sans avoir à se déplacer en salon de coiffure ou chez l’esthéticienne.

Enfin le Nec Plus Ultra, c’est-à-dire les produits ‘’Suprême’’. Des produits premium, avec des prix ajustés, il va de soi.

Une marque qui a du punch

A l’évidence, Lilas cosmetics capitalise sur l’expérience solidement acquise à l’international sachant que le groupe est présent sur plusieurs marchés sur le continent africain. Le Management et les équipes ont cultivé le goût d’affronter la concurrence. Au plan pratique, d’abord.

A la suite d’une visite en usine, on a pu mesurer que l’unité est au diapason des meilleures pratiques et alignée sur les normes les plus sévères. Et au plan humain, elle ne manque pas de ressources.

Ses dirigeants font preuve d’une expertise éprouvée. Lilas cosmétics pourrait constituer une belle étude de cas pour les étudiants des écoles de commerce. Jugez-en par le professionnalisme de sa campagne publicitaire.

La marque a recouru à deux icônes qui ont marqué les esprits. Ons jabeur et Dhafer Abidine. La Tenniswoman aux exploits à répétition. Et l’acteur à succès. Tous deux self made et tous deux engagés dans la compétition à l’international. Leurs performances s’accordent avec le slogan choc de la campagne publicitaire : ‘’Activez la fibre tunisienne qui est en vous’’. Le ciblage est juste.

Récemment les concurrents ont lancé des campagnes de publicité. L’on ne sait trop s’il s’agit d’actions de circonstance ou de réaction.

Ali DRISS

En bref :

Lilas Cosmetics : Les clés d’un succès fulgurant