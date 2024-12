Lilas Cosmetics, filiale du groupe SAH, incarne l’excellence industrielle tunisienne avec une vision tournée vers l’innovation et la compétitivité. Située dans la zone industrielle de Hammam Zriba, à Zaghouan, l’usine emploie près de 1.000 personnes, dont 100 ingénieurs, témoignant de son ancrage local fort et de son ambition à l’échelle mondiale.

Dotée des dernières technologies et respectant des normes strictes d’hygiène et de sécurité, Lilas Cosmetics produit 60 millions de pièces par an grâce à une chaîne de production 100% intégrée. En partenariat avec Azur Plastic et Azur Cosmetics, l’entreprise garantit une fabrication entièrement tunisienne, de la matière première à l’emballage final, dans une logique de maîtrise et de qualité.

Des gammes adaptées aux besoins des consommateurs

La marque propose trois gammes principales répondant aux exigences variées de sa clientèle :

LILAS EXTREME : Une gamme de qualité à des prix accessibles.

LILAS EXPERT : Des produits capillaires à formule professionnelle.

LILAS SUPREME : Une gamme premium avec des solutions performantes pour les consommateurs exigeants.

Chaque produit est testé dermatologiquement sous contrôle médical, avec des validations bactériologiques rigoureuses pour garantir sécurité et satisfaction. « La qualité et la sécurité de nos produits sont notre priorité », souligne Rim Ben Amor, responsable marketing chez SAH Lilas.

Innovation et développement durable : les clés du succès

Lilas Cosmetics place l’innovation au cœur de sa stratégie. Grâce à des investissements continus (120 millions de dinars) et un département de Recherche & Développement dynamique, l’entreprise anticipe les tendances, développe des solutions novatrices et respecte les standards internationaux.

Consciente des enjeux environnementaux, Lilas s’engage dans la réduction de son empreinte carbone, notamment via le recyclage et l’épuration des eaux.

Une ambition internationale affirmée

Depuis son lancement en 2021, Lilas Cosmetics a conquis des marchés en Libye, Algérie, Côte d’Ivoire et Sénégal, et vise de nouvelles destinations comme la Mauritanie, le Kenya et les pays européens. Pour Hichem Mtibaa, directeur de l’usine, l’objectif est clair : « Faire rayonner le Made in Tunisia à l’international tout en respectant les normes mondiales. »