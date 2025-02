Jalila Mezni, cofondatrice et PDG du Groupe SAH, figure parmi les 100 femmes d’affaires les plus puissantes de 2025. Visionnaire et déterminée, elle a su imposer son empreinte dans le secteur des biens de consommation en transformant son entreprise en un acteur incontournable en Afrique du Nord et au-delà.

Une trajectoire exemplaire

Avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, Jalila Mezni a fait ses premiers pas dans le secteur bancaire. En 1994, elle cofonde la Société d’Articles Hygiéniques (SAH) avec Mounir El Jaiez, avec l’ambition de répondre aux besoins croissants du marché des produits d’hygiène. Très vite, le groupe diversifie ses activités et s’étend à l’international, implantant des filiales en Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire et Libye.

Le succès de SAH repose sur une stratégie d’expansion maîtrisée et une capacité d’innovation constante. Le groupe a su s’adapter aux évolutions du marché en diversifiant son portefeuille de produits avec Azur Détergent et Azur Papier, deux branches stratégiques qui complètent l’offre initiale.

Une croissance soutenue en 2024

En 2024, le Groupe SAH a affiché une performance remarquable, enregistrant un chiffre d’affaires de 240 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année. La filiale SAH Tunisie demeure le pilier central du groupe, représentant 48,7% du chiffre d’affaires global, suivie par Azur Détergent (17,4%) et Azur Papier (10,2%). Ces résultats confirment la solidité du groupe et son impact sur le marché des biens de consommation.

Une femme d’influence en Afrique

Au-delà de sa réussite entrepreneuriale, Jalila Mezni incarne un leadership féminin inspirant dans un secteur largement dominé par les hommes. Son parcours témoigne de l’importance de la persévérance, de l’innovation et de la vision stratégique dans la construction d’un empire industriel.

Sa présence dans le classement des 100 femmes d’affaires les plus puissantes de 2025 reflète son influence croissante sur la scène économique africaine et son engagement à faire rayonner l’industrie tunisienne à l’international. En misant sur l’innovation et l’expansion, elle continue de tracer la voie pour les générations futures d’entrepreneures ambitieuses.