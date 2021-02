FORBES vient de publier le classement 2021 des femmes d’affaires les plus puissantes du Moyen-Orient. Les 50 leaders ont fait preuve de résilience, de flexibilité et de force face à une adversité sans précédent, tant sur le lieu de travail que dans leurs communautés.

Les femmes d’affaires de l’énergie de cette année sont originaires de 19 pays et travaillent dans 16 secteurs. L’Égypte enregistre le plus grand nombre d’entrées dans la liste avec huit femmes d’affaires, suivie des Émirats arabes unis avec sept.

Le secteur des services bancaires et financiers est le plus dominant, avec 16 entrées. Huit de ces dirigeants occupent des postes de direction dans les divisions régionales de sociétés multinationales, telles que Heike Harmgart, qui dirige la région SEMED pour la BERD, et Elissar Farah Antonios, qui dirige le cluster MENA de Citigroup et est PDG de Citigroup UAE.

L’année dernière, trois femmes du Moyen-Orient figuraient également dans le classement Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde. Raja Easa Al Gurg, directrice générale du groupe Easa Saleh Al Gurg, Renuka Jagtiani, présidente et PDG du groupe Landmark, et Rania Nashar, conseillère principale du gouverneur du fonds d’investissement public saoudien, se sont classées respectivement 89e, 98e et 99e.

La tunisienne Jalila Mezni, Co-fondateur et PDG de la Société d’Articles Hygiéniques, Groupe SAH Lilas. La société est cotée à la Bourse de Tunis depuis 2014. En 2019, elle était présente dans 20 pays africains, avec neuf sites de production employant plus de 4.000 personnes. Il a démarré ses opérations au Sénégal en 2020. Le Groupe SAH a enregistré un chiffre d’affaires de 239 millions de dollars en 2020, enregistrant une augmentation de 12,6% par rapport à 2019.