La Société d’Articles Hygiéniques (SAH) a enregistré une décroissance de 4,9 % de son chiffre d’affaires en 2024, atteignant 483,9 millions de dinars, impactée par une baisse des ventes locales (-2,3 %) et à l’export (-14,7 %). La chute des exportations est principalement attribuée au blocage des lettres de crédit en Libye et aux fermetures répétées des frontières. Le segment de l’hygiène bébé reste le plus important, représentant 41 % des ventes. Par ailleurs, les investissements se sont élevés à 28,5 millions de dinars, et l’endettement global a augmenté à 245,5 millions de dinars, en raison de la hausse des crédits de gestion.

La Société d’Articles Hygiéniques « SAH » a publié ses indicateurs d’activité relatifs au quatrième trimestre 2024 :

Revenus

Au 31 décembre 2024, SAH Tunisie a reporté des ventes nettes cumulées de 483.9 millions de dinars, soit une décroissance de 4.9% par rapport à l’exercice 2023, les ventes locales et à l’export ayant diminué de 2.3% et 14.7%, respectivement. Les ventes du 4ème trimestre 2024 ont atteint 129.9 millions de dinars, soit une décroissance de 1.8% par rapport au 4ème trimestre 2023.

Marché local : Le chiffre d’affaires local cumulé s’est établi à 395.0 millions de dinars, soit une décroissance de 2.3% par rapport à l’année 2023.

Marché à l’export : Au 31 décembre 2024, les ventes à l’export cumulées de SAH Tunisie ont atteint 88.9 millions de dinars, soit une décroissance de 14.7%. La baisse des ventes à l’export a été principalement impactée par le blocage temporaire des lettres de crédit au niveau de la Banque Centrale de Libye ainsi que la fermeture répétée des frontières au cours de l’année 2024.

Répartition des ventes par gamme : Au 31 décembre 2024, les ventes d’hygiène bébé représentent 41% des ventes totales de SAH Tunisie, suivies des ventes des articles d’hygiène papier avec 28%.

Les contributions des gammes féminine et adulte se sont respectivement établies à 17% et 10%.

Investissement

Les investissements ont atteint 28.5 millions de dinars au 31 décembre 2024, et correspondent principalement aux acquisitions de matériels industriels et matériels informatiques.

Endettement

Le niveau d’endettement global est passé de 212.8 millions de dinars au 31 décembre 2023 à 245.5 millions de dinars au 31 décembre 2024, soit une hausse de 32.6 millions de dinars principalement due à l’augmentation des crédits de gestion. Cette hausse a été compensée par un niveau de liquidités atteignant 28.0 millions de dinars au 31 décembre 2024.