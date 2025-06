L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien pour cette journée du lundi 30 juin. Des conditions idéales pour profiter du soleil et des activités estivales.

Le vent, initialement de secteur Est et faible à modéré, connaîtra un léger renforcement en fin de journée dans les régions du sud. En ce qui concerne la situation maritime, la mer sera peu agitée sur les côtes nord, tandis qu’elle sera houleuse à peu agitée sur le reste du littoral.

Côté températures, le mercure affichera des valeurs typiques de la saison estivale. Les maximales devraient se situer entre 29 et 34 degrés Celsius dans les zones côtières et sur les hauteurs. Pour les régions intérieures, les températures grimperont entre 35 et 40 degrés Celsius, invitant à la prudence face à la chaleur.