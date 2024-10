Les revenus réalisés par SAH LILAS au 30 septembre 2024 s’élèvent à 354 millions de dinars contre 376,4 millions de dinars au 30 septembre 2023, soit une baisse de 6%.

La production est calculée selon la formule : revenus hors taxes + variation des stocks de produits finis et des encours. Elle enregistre une augmentation suite à un stock reconstitué destiné à l’export non livré et qui sera facturé sur le mois d’octobre, et ceci est dû au retard des Lettres de crédits.

Les investissements au 30 septembre 2024 s’élèvent à 19,8 millions de dinars contre 6,4 millions de dinars pour la même période en 2023.

L’endettement s’élève au 30 septembre 2024 à 263 millions de dinars contre 212,9 millions de dinars au 31 décembre 2023.