Le projet de jumelage entre le ministère de la Justice et ceux de l’Italie et de l’Espagne sur le “Renforcement des capacités du ministère de la Justice et des juridictions” a permis de rationaliser la réponse concernant les demandes de création de tribunaux, notamment à travers l’établissement de normes objectives pour examiner ces demandes et l’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques pour la gestion administrative et financière des juridictions.

Dans une déclaration, jeudi, à Tunis, en marge de la clôture du projet de jumelage, Hédi Ben Ahmed, homologue du Conseiller Résident de jumelage et inspecteur adjoint à l’inspection générale du ministère de la Justice, a indiqué qu’une stratégie sectorielle a été fixée pour renforcer les capacités et former le cadre administratif et judiciaire du ministère.

Un tableau de bord électronique pour le suivi de l’activité d’une juridiction pilote a été également mis en place, a-t-il ajouté.

Le projet, a-t-il poursuivi, a aussi permis la révision de l’organigramme au niveau du cabinet du ministre de la Justice en attendant de procéder à une révision globale prévue dans les trois prochains mois.

D’après Ben Ahmed, ce projet qui a été lancé en novembre 2015, s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique du ministère de la Justice.

Il est principalement axé sur le renforcement de l’indépendance de la justice et des capacités professionnelles des agents et cadres du ministère et des juridictions.

Dans une déclaration de presse, le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a mis l’accent sur l’importance de conserver les acquis réalisés dans le cadre de ce jumelage et de les renforcer à travers une coopération plus développée avec les partenaires européens et internationaux du ministère.

“Ce projet de jumelage avec les ministères de la justice de l’Espagne et de l’Italie a contribué au renforcement des capacités institutionnelles, managériales et organisationnelles du ministère”, s’est-il félicité.

Le projet de jumelage institutionnel “Renforcement des capacités du ministère de la justice et des juridictions”, mis en place dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice, programme financé par l’Union européenne, a été clôturé en présence des ambassadeurs des pays partenaires (l’Espagne et l’Italie) et des différents acteurs et partenaires du projet.

Lancé en novembre 2015 moyennant un financement européen de 1.850 millions d’euros, ce projet de jumelage a pour objectif de renforcer les capacités du ministère de la Justice et des juridictions.