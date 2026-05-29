Les procureures générales de New York et du New Jersey ont annoncé mercredi avoir assigné la Fédération internationale de football (Fifa) à comparaître dans le cadre d’une enquête sur ses pratiques de billetterie pour la prochaine Coupe du monde.
Elles précisent dans un communiqué qu’une enquête a été ouverte après des articles de presse selon lesquels des supporteurs auraient pu être induits en erreur quant à l’emplacement des places qu’ils achetaient, et que les déclarations de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à l’augmentation des prix.
“Personne ne devrait être manipulé pour payer des prix exorbitants pour des places, et les fans devraient pouvoir avoir confiance dans le fait que les billets qu’ils achètent seront bien ceux qu’ils recevront”, a déclaré Letitia James, la procureure générale de l’État de New York, dans le communiqué.
Jennifer Davenport, la procureure générale du New Jersey, a ajouté que la Fifa avait “transformé l’achat d’un billet pour la Coupe du monde en un véritable parcours du combattant, marqué par la confusion, une rareté artificielle et des prix incroyablement élevés”.
“Nous nous engageons à mener une enquête approfondie sur la conduite de la Fifa”, a-t-elle ajouté.