Les procureures ​générales de New York et du ​New Jersey ont annoncé ‌mercredi avoir ‌assigné la Fédération internationale ‌de football (Fifa) à comparaître dans le cadre d’une enquête sur ses pratiques ⁠de billetterie pour la prochaine Coupe du monde.

Elles précisent dans un communiqué ​qu’une enquête a été ouverte après des articles de ⁠presse selon lesquels des supporteurs auraient pu être induits en erreur ⁠quant à l’emplacement des places qu’ils achetaient, et que les déclarations de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à l’augmentation des prix.

“Personne ne ​devrait être manipulé pour payer des prix exorbitants pour des places, et les fans ‌devraient pouvoir avoir confiance dans le fait que les billets qu’ils achètent seront bien ceux ⁠qu’ils recevront”, a déclaré Letitia ‌James, la procureure générale de l’État de New York, dans le communiqué.

Jennifer Davenport, la procureure générale du New Jersey, a ajouté que la Fifa avait “transformé l’achat d’un billet pour la Coupe ‌du monde en un ⁠véritable parcours du combattant, marqué par la confusion, une rareté artificielle et des prix incroyablement ‌élevés”.

“Nous nous engageons à mener une enquête approfondie sur la conduite de la Fifa”, ‌a-t-elle ajouté.