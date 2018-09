La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 25 septembre 2018 en repli où le Tunindex a cédé 3,65 points perdant juste 0,05% à 7.838,96 points dans un volume d’échanges très réduit de 2,296 MDT.

Le titre SFBT s’est tenu inchangé à 23,50 D dans un volume d’échanges de 0,558 MDT.

A la hausse Le titre SOTRAPIL a réalisé une hausse de 4,47% à 15,88 D, suivi par le titre ELECTROSTAR qui a progressé de 3,84% à 1,89 D; le titre TAWASSOL GROUP HOLDING grimpe de 2,77%, clôturant la séance à 0,37 D.

Dans le vert, le titre AMS s’est apprécié de 2,08% à 0,98 D, suivi par le titre UNIMED qui s’est bonifié de 1,86% à 8,20 TND.

En revanche, HEXABYTE a perdu 4,07% à 5,18 D, idem pour les titres ATL et TPR qui ont baissé respectivement de 2,90% et 2,80% à 4,85 D et 1,53 D. Pareil pour le titre UADH qui a reculé de 2,54% à 1,53 D, et le titre SOPAT qui a dévissé de 2,51% à 1,94 D.