Les présidents des mairies de Korbous, Takelsa, Beni Khalled, Dar Chaabane Fehri et Nabeul, chef lieu du gouvernorat, ont lancé un appel à l’aide, notamment l’envoi de couvertures et de denrées alimentaires en faveur des sinistrés des inondations qui ont touché samedi toutes les délégations du Cap Bon.

Cet appel a été lancé lors d’une réunion tenue lundi au siège de l’union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en présence de représentants de l’union régionale du travail, de la section régionale des avocats et de députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

“Environ 500 familles sont sinistrés après avoir perdu leurs habitations et meubles”, a indiqué le président de la mairie de Beni Khalled, Mehdi Chachia.

Il a fait savoir que ces familles ont été hébergées au centre d’accueil de la maison des jeunes de Zaouiet Jedidi alors que la situation à Ben Khalled est toujours très critique en raison du volume des dégâts qui ont touché notamment les routes et les écoles, causé la mort du cheptel, le déracinement des arbres et isolé des régions entières, à l’instar de Bir Drassen.

Il a indiqué que la circulation est très perturbée en raison de la dégradation de la chaussée.

Le maire de Takelsa, Walid Amari, a souligné pour sa part que cette délégation “vite un grand drame avec 17 villages sinistrés où il est impossible d’y accéder, notamment Jabbouza, Zangou, la cité Batnini et le quartier Ennazaha en raison de l’interruption de la circulation”, indiquant que les habitations sont inondées de boue.

Il a estimé que les dégâts ont touché 150 à 200 familles qui ont perdu tout leurs meubles, biens et couvertures.

“Même après avoir enduré trois jours durant les affres des inondations, ces familles ont refusé de quitter leurs maisons”, a-t-il ajouté, précisant que la zone de Takelsa est une mosaïque de villages éparpillés et situés à 35 km les uns des autres et séparées par des oueds.

Amari a fait savoir que l’interruption de l’eau potable persiste dans la localité de Baddar jusqu’à lundi après-midi, affirmant que l’acheminement des aides et des équipements, envoyés de Tunis, a été rendu difficile en raison de la difficulté de circulation.

Estimant que la visite du chef de l’Etat samedi était courte, le maire de Takelsa a indiqué que la localité a grand besoin d’aide et exigé la tenue d’un conseil ministériel urgent consacré aux inondations dans le gouvernorat de Nabeul.

La vice-présidente de la mairie de Korbous, Najoua Daghbouj a lancé également un appel à l’aide, affirmant que 20 familles sont sinistrées à Korbous, Tebbene, Merissa, Ghars Mrad, Chobet Oued, des zones difficiles d’accès.

Houda Skandaji, maire de Nabeul, a fait remarquer que les interventions se poursuivent dans les principales zones sinistrées, notamment Sidi Amor, Sidi Moussa, Mongi Slim, Rebat et Oued Souhil.

Elle a demandé toutefois plus d’aides des composantes de la société civile et mêmes des organisations internationales.

Saida Essid, maire de Dar Chaabane, a évoqué la situation critique aussi dans la cité Attakadom, Regouba, Gharbi et la cité Annozha, se félicitant de l’aide des équipes régionales et locales ainsi que des associations et organisations.

“300 familles environ sont aujourd’hui sinistrées et ont un besoin urgent d’aide”, a-t-elle déploré, appelant les autorités concernées à se solidariser avec les habitants de la zone en leur prodiguant des couvertures et des fournitures scolaires, tout en redoutant d’autres précipitations.