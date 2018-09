Le Master Logistique & Transport, diplôme d’Etat français de l’Université du Littoral délocalisé à Sfax, vient de livrer les résultats pour la première promotion de cadres d’entreprises ayant suivi une année de formation continue à la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax.

Ce dispositif de formation de niveau Master inédit est une contribution singulière en faveur d’une nouvelle approche en matière d’enseignement supérieur qui repose sur le fait de contribuer à construire un pont entre le monde académique et le monde économique dans le domaine de la formation comme dans celui de la recherche appliquée.

Les responsables de la formation ont souligné la qualité du travail et des projets accomplis lors de cette première année et le sérieux des participants qui ont été accompagnés et encadrés par une équipe mixte de professionnels et universitaires français et tunisiens.

Un appel à candidature a été lancé en faveur des entreprises qui souhaitent leur confier un projet d’optimisation dans le domaine de la logistique et/ou du transport (conception, gestion d’entrepôt, réorganisation logistique, ou des tournées, Supply Chain Management…) Ce projet sera traité avec la nouvelle promotion dans le cadre de la formation

A rappeler que cette formation diplômante française délocalisée dans la région de Sfax pour la première fois en Tunisie est destinée essentiellement aux cadres moyens et dirigeants d’entreprises ayant une certaine expérience professionnelle.

Elle est dispensée en deux niveaux différents (Master 1 et Master 2) selon le niveau des inscrits (Bac + 2, Bac + 3 et Bac +4), puis couronnée par un diplôme d’État français qui sera reconnu par le ministère tunisien du Transport.