L’appel à candidatures pour la Formation de formateurs (FdF) « Écotourisme et économie circulaire pour une alliance durable » est ouvert jusqu’au 23 mars 2026. Organisée dans le cadre du projet ReGnR, cette session se tiendra du 13 au 17 avril 2026 à Tunis et vise à renforcer les capacités des acteurs publics et privés qui accompagnent les initiatives territoriales en Tunisie.

Destinée aux professionnels du secteur privé (coachs, formateurs et acteurs du développement local), la formation requiert une expérience confirmée dans l’accompagnement d’adultes et une connaissance approfondie du contexte tunisien. Les candidats doivent maîtriser le français et s’engager à répliquer les acquis auprès des promoteurs locaux.

L’objectif principal est de favoriser le développement d’initiatives génératrices d’emplois et de revenus à l’interface eau-sol-climat. Le programme comprend des modules sur les principes de l’économie circulaire, le tourisme durable, les outils de planification de mini-projets, ainsi qu’une visite d’un site écotouristique. Les participants devront également manifester leur disponibilité pour accompagner, si besoin, des entrepreneurs à Jendouba à l’issue de la session.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), la sélection reposera sur l’expérience professionnelle, la pertinence du profil et l’engagement des candidats à transmettre les connaissances acquises.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement de la Résilience climatique à travers la Gouvernance des Ressources Naturelles » (ReGnR), cofinancé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec l’APIA, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Le bureau GOPA-AFC assure la mise en œuvre de cette composante.