e ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui conduira une délégation tunisienne aux réunions de haut niveau de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies prévue du 23 septembre au 1er octobre 2018 sur le thème ” Faire en sorte que l’ONU soit pertinente pour tous : leadership mondial et responsabilités partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables “.

Selon un communiqué rendu public samedi par le ministère des Affaires étrangères, cette nouvelle session se veut une occasion pour mobiliser le soutien à la candidature de la Tunisie pour un siège non-permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.

Au cours de ces assises, le chef de la diplomatie tunisienne présentera les priorités de la Tunisie et ses positions vis-à-vis des questions internationales qui se posent en prévision des élections qui se dérouleront en juin 2019 à New-York.

A cette occasion, Jhinaoui prononcera l’allocution de la Tunisie, dans laquelle il présentera les positions constantes de la Tunisie vis-à-vis des questions régionales et internationales de l’heure.

Il contribuera également à l’enrichissement du débat autour des questions inscrites à l’ordre du jour de la présente session.

En marge de sa participation à l’Assemblée générale des Nations Unies, Jhinaoui aura une série de rencontres avec les ministres participant à cette session ainsi qu’avec de hauts responsables onusiens et internationaux.

D’après le même communiqué, le ministre des Affaires étrangères recevra le prix attribué au président de la République, Béji Caïd Essebsi pour son initiative en faveur de la promotion des droits et libertés et son rôle de leadership dans la préservation et l’enrichissement des droits de la femme.

Il participera également à une série de manifestations internationales, dont notamment une cérémonie à l’occasion du centenaire du leader disparu Nelson Mandela, une réunion interministérielle sur la Libye et une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

La Tunisie participera aussi à une autre série d’activités sur divers thèmes, en l’occurrence le financement de l’agenda 2030 de développement durable, la migration, les droits de l’Homme, la femme et le maintien de la paix.

En marge de sa participation à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères participera à la rencontre périodique annuelle de l’Institut international pour la paix (IPI).