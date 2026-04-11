Au cours d’un entretien tenu, vendredi à Tunis, entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et les représentants résidents des Nations Unies en Tunisie, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer et d’intensifier la coordination bilatérale. L’objectif recherché est de garantir une plus grande efficacité dans l’élaboration et l’exécution des projets afin d’atteindre le rendement escompté.

Cette séance de travail s’est déroulée en présence des représentants des agences onusiennes résidant en Tunisie, et à leur tete la coordonnatrice résidente de l’organisation, Rana Taha, selon un communiqué publié par le département de l’Economie.

La réunion, à laquelle ont également assisté une représentante du ministère des Affaires étrangères et plusieurs cadres du département de l’économie, a été l’occasion de passer en revue les divers programmes et projets actuellement mis en œuvre par les instances onusiennes, d’évaluer l’état d’avancement de ces projets, et de mettre en valeur leurs impacts positifs sur le développement économique et humain.

La rencontre a également permis d’aborder les principales orientations du cadre stratégique de coopération pour la prochaine période, actuellement en cours de préparation. Les discussions ont porté sur ses axes fondamentaux qui vont de pair avec les priorités et les objectifs de développement de la Tunisie, ainsi que sur les mécanismes d’exécution financiers et techniques innovants, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale avec les Nations Unies ou au sein de cadres multilatéraux.