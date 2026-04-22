Les participants à la réunion d’urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, tenue mardi à distance, ont appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités en matière de préservation de la paix et de la sécurité régionales et internationales, de manière à garantir le respect des règles du droit international et du droit international humanitaire.

La réunion, à laquelle a pris part à distance le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a été consacrée à l’examen des derniers développements de la situation dans la région arabe, notamment ceux liés aux attaques dont ont été victimes certains pays arabes, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

À l’issue des travaux, les participants ont réaffirmé la solidarité des pays arabes avec leurs frères en Arabie saoudite, au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, aux Emirats arabes unis, au Sultanat d’Oman, en Jordanie et en Irak face à toute menace visant leur sécurité, leur stabilité et leur souveraineté.