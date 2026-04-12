Le monde fait face à une crise due à un gaspillage sans précédent alors que l’humanité génère chaque année jusqu’à 2,3 milliards de tonnes de déchets municipaux. À l’occasion de la Journée internationale du zéro déchet, célébrée le 30 mars 2026, les Nations unies ont placé le gaspillage alimentaire au cœur des préoccupations, soulignant un paradoxe criant : tandis que des centaines de millions de personnes souffrent de la faim, plus d’un milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou jetées.

Créée par une résolution portée en 2022 par la Turquie et 105 États membres, et organisée depuis 2023 sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et d’ONU-Habitat, cette journée vise à sensibiliser aux initiatives zéro déchet et à leur rôle dans la transition vers une économie circulaire.

Selon les données de l’ONU, 19 % des aliments disponibles sont gaspillés par les consommateurs, tandis que 13 % sont perdus entre la récolte et la distribution. Les ménages représentent 60 % de ce gaspillage, soit plus d’un milliard de repas jetés chaque jour.

L’ONU a aussi alerté sur le fait que la majorité des pays manquent encore de données fiables pour atteindre l’objectif de division par deux du gaspillage d’ici 2030. L’initiative “Food Waste Breakthrough”, lancée à la COP30 au Brésil, vise justement à accélérer cette transition cruciale pour le climat, la biodiversité et la résilience des systèmes alimentaires.