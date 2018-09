Une rencontre a eu lieu, jeudi 20 septembre à Tunis, entre les membres de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et la commissaire africaine aux droits de l’Homme et des peuples, Maya Fadhel Sahli.

Selon un communiqué de l’ARP, la réunion a porté sur les moyens de renforcer l’adhésion de la Tunisie à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

A cette occasion, la commissaire a présenté un exposé sur la commission, ses mécanismes et ses domaines d’activité ainsi que sur sa composition et ses réalisations.

Le président de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures, Naoufel Jammali, a passé en revue les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la promotion des droits humains, citant à ce propos, les lois y afférentes, déjà adoptées par le parlement.

Il a également évoqué la loi relative au droit d’accès à l’information, la loi sur la dénonciation de la corruption et la protection des lanceurs d’alerte outre le projet de loi sur la protection des données personnelles qui est en cours d’examen.

Jammali a jugé “indispensable” de parachever la mise en place, en octobre prochain, de l’Instance des droits de l’homme.

Au cours de cette rencontre, les députés ont souligné leur volonté de renforcer les relations avec l’Union africaine et ses différentes structures, soulignant l’importance du rôle dévolu au gouvernement et à la société civile dans ce sens.

La commissaire africaine aux droits de l’homme et des peuples est en visite en Tunisie du 17 au 25 septembre courant.