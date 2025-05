La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le Forum Tunisien pour les Droits économiques et Sociaux (FTDES) sont convenu d’organiser, samedi 31 mai, une conférence nationale sur “les droits et les libertés et pour un état démocratique”.

La conférence qui sera sera ouverte, au niveau de ses réunions préparatoires, à tous les acteurs, a pour objectif de mettre en place un terrain d’action commun pour la prochaine étape.

Dans un communiqué conjoint, la LTDH et le FTDES ont appelé associations de la société civile, organisations de défense des droits humains, personnalités nationales, acteurs politiques et les diverses initiatives jeunes ainsi que les familles des détenus et leurs comités de défense, à adhérer massivement à cette rencontre.

La conférence vise à regrouper les forces d’opposition et de penser de nouveaux mécanismes d’action collective et solidaire en vue de défendre les droits les libertés et plaider en faveur de la libération de tous détenus, la suspension des lois liberticides et la levée des restrictions imposée sur sur les médias, les associations et les partis de l’opposition, lit-on de même source.