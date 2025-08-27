Le reprÃ©sentant de la mission permanente de la Tunisie auprÃ¨s du Conseil des droits de l’homme Ã GenÃ¨ve a rÃ©affirmÃ© l’engagement de la Tunisie Ã lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de haine, conformÃ©ment au texte de sa Constitution.

Il a Ã©galement rÃ©itÃ©rÃ© l’engagement de notre pays Ã protÃ©ger tous les rÃ©sidents sur son territoire dans le cadre de l’Ã‰tat de droit et de ses institutions, conformÃ©ment Ã ses lois nationales et aux engagements dÃ©coulant des pactes et instruments internationaux.

Dans une allocution prononcÃ©e, mardi, dans le cadre d’une table ronde de haut niveau organisÃ©e au siÃ¨ge duÂ Conseil des droits de l’homme, le reprÃ©sentant de la Tunisie a exprimÃ© la ferme condamnation de la Tunisie Ã l’Ã©gard du crime de gÃ©nocide commis, sur une base raciste, par les forces de l’entitÃ© sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupÃ©s.

Dans sa page officielle, la mission tunisienne a, en outre, vivement dÃ©noncÃ© ce qu’elle a qualifiÃ© “d’agression raciste barbare”, fustigeant la politique d’affamer le peuple palestinien et les pratiques de dÃ©placement forcÃ© visant la population de Gaza.

Elle a Ã©galement condamnÃ© les agressions systÃ©matiques ciblant les hÃ´pitaux et personnel y relevant,Â rÃ©itÃ©rant les appels incessants de la Tunisie Ã la communautÃ© internationale en vue d’intervenir en urgence afin de mettre fin aux hostilitÃ©s, de faciliter l’entrÃ©e immÃ©diate de l’aide humanitaire et de lever le blocus injuste imposÃ© aux territoires palestiniens occupÃ©s.

La mission tient aussi Ã exprimer le soutien constant et de principe de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, dont en particulier, son droit Ã disposer de lui-mÃªme et Ã avoir sonÂ Ã‰tat indÃ©pendant sur l’ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.