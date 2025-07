L’Institut arabe des droits de l’Homme organise en collaboration avec l’organisation arabe des droits de l’Homme et tout au long de l’année 2025, une série de rencontres-débats sur le thème “Dialogues d’Avenir: Les Droits de l’Homme dans un monde en perpétuel changement”.

Ces débats vise à prévoir l’avenir des droits humains en se basant sur une approche multidimensionnelle combinant l’aspect universel et les spécificités régionales et nationales, lit-on dans un communiqué publié mercredi par l’Institut.

Cette série de rencontres de réflexion a, également, pour objectif d’analyser les défis actuels et de penser des terrains communs d’action collective pour renforcer la résilience des sociétés civiles et préserver les acquis accomplis en matière des droits humains au cours des dernières décennies, selon la même source.

Un groupe d’experts et des membres de la société civile actifs dans le domaine des droits humains et du développement participent à cette initiative.

L’État de droit, le développement humain, la transition démocratique, la connaissance et la technologie, les médias et la communication et la coopération Sud-Sud figurent à l’ordre du jour de ce cycle de rencontres.

D’après la même source, cette initiative constitue « une réponse intellectuelle et juridique aux transformations rapides que connaît le monde, face à l’escalade des crises politiques, économiques et environnementales, à la multiplication des violations flagrantes des droits humains, à la restriction de l’espace civil, à la guerre d’extermination en cours à Gaza et à l’expansion des conflits armés dans plusieurs régions, dont le Soudan et l’Ukraine ».