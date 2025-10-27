Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a déclaré, samedi, dans un discours prononcé lors de la présentation de deux rapports de la Tunisie devant les membres de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples, que la Tunisie « accorde une importance particulière aux droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions. L’Etat souligne son engagement total et constant à les promouvoir, tant sur le plan législatif que dans la pratique ».

Nafti a réaffirmé, selon un communiqué de presse du département, l’attachement de la Tunisie à la mise en œuvre effective des droits de l’Homme et des principes qui les sous-tendent, à travers la consécration des valeurs de dignité et de liberté dans le cadre d’un système démocratique fondé sur le droit et l’égalité entre tous les citoyens.

Il a souligné que la Tunisie poursuit résolument son processus de réformes engagé depuis le 25 juillet 2021, en vue de consolider les fondements de la démocratie, de consacrer l’État de droit, de renforcer les mécanismes de bonne gouvernance et de garantir le respect des droits et libertés de tous les Tunisiens, sans exception.

Il a précisé que ces droits concernent notamment les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes à besoins spécifiques et les personnes âgées, tout en assurant le plein respect des droits des étrangers et des migrants résidant sur son territoire.

Il a, dans ce contexte, réitéré la position de principe de la Tunisie, opposée à toute forme de déplacement forcé, de transfert ou de déracinement des populations, que ce soit temporairement ou durablement, car ces pratiques menacent la stabilité et compromettent les perspectives de coexistence pacifique entre les peuples.

Selon le ministre, la participation de la Tunisie aux travaux de la 85ᵉ session de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples, qui se déroule à Banjul, capitale de la Gambie, du 21 au 30 octobre 2025, constitue une occasion de réaffirmer son attachement indéfectible aux principes et valeurs universels des droits de l’Homme et son soutien à toutes les initiatives et efforts visant à les promouvoir davantage, au service des causes justes et du renforcement des fondements de la paix et de la sécurité dans le continent africain et dans le monde.

Cela, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre d’un dialogue constructif fondé sur le respect de la souveraineté des États, de l’indépendance de leurs décisions nationales, de leurs choix populaires, ainsi que des principes de neutralité et d’objectivité.

Il a également rappelé l’importance que la Tunisie accorde au système africain des droits de l’Homme et son appréciation du travail accompli par les mécanismes régionaux pour la préservation et la promotion de ces droits.

Nafti a, sur un autre plan, abordé dans son discours les récents développements survenus dans les territoires palestiniens, dans un esprit de solidarité arabo-africaine et de conviction quant à l’unité du destin et à l’indivisibilité des droits de l’Homme.

Il a réaffirmé la position constante et de principe de la Tunisie en faveur de la lutte du peuple palestinien et de son droit à l’autodétermination.

Il a exprimé sa satisfaction quant à l’accord de cessez-le-feu conclu à Gaza, après deux années de crimes de génocide ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent.

Il a renouvelé le soutien inconditionnel de la Tunisie à la lutte légitime du peuple palestinien pour la récupération de ses droits historiques inaliénables, imprescriptibles, et pour l’établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods.

Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a présidé la délégation tunisienne chargée de présenter et de discuter le rapport national combiné regroupant les rapports périodiques du dixième au dix-huitième (2006-2024) relatifs à la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples, ainsi que le rapport initial sur le Protocole Africain relatif aux droits de la femme en Afrique.