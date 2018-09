Des structures professionnelles judiciaires ont demandé, jeudi, au Conseil supérieur de la magistrature de tenir une réunion d’urgence avec les procureurs généraux pour examiner la question de l’atteinte portée au pouvoir judiciaire et prendre les mesures nécessaires pour garantir sa souveraineté et faire respecter l’Etat de droit et des institutions.

Cette demande intervient à la suite des publications sur les réseaux sociaux ayant pris pour cible, récemment, la présidente du Conseil de l’Ordre judiciaire.

Dans une déclaration publiée, mercredi, à l’issue d’une réunion au Palais de la Justice à Tunis, ces structures expliquent que “le pouvoir judiciaire ne cesse de faire l’objet d’attaques menées par des bandes de malfaiteurs qui veulent sévir en toute impunité”.

Selon elles, plusieurs membres de ces gangs font l’objet de poursuites pénales dans différentes affaires et cherchent, ainsi, à exercer des pressions sur le pouvoir judiciaire à travers la mobilisation de l’opinion publique pour les monter contre les magistrats.

Les signataires de la déclaration sont le Syndicat des magistrats tunisiens, l’Union des magistrats administratifs, l’Union des magistrats de la Cour des comptes, l’Association des magistrates tunisiennes et l’Association tunisienne des jeunes magistrats.