Forever Living Products, leader mondial de la vente directe de produits à base d’Aloe Vera, a tenu une conférence de presse à Tunis, mercredi 19 septembre, au cours de laquelle elle a annoncé sa volonté de voir se créer, sous la bannière de l’UTICA, une fédération de la vente directe par réseau dont elle serait un acteur majeur.

Ce réseau réunirait tous les opérateurs du secteur en Tunisie, lesquels seraient appelés à signer une charte de qualité pour le respect de l’éthique de la profession dans un souci d’autorégulation et d’encadrement de l’activité.

Présidée par Philippe Decottignies, directeur général Forever France, Maghreb et Île Maurice, la conférence a également été marquée par la présence de Philippe Dailey, président d’honneur de la Fédération de la Vente Directe qui a parlé de son expérience en France concernant la structuration de la vente directe en réseau, de ses spécificités et de ses avantages.

M. Decottignies a rappelé la place qu’occupe aujourd’hui Forever Living Products à travers son antenne tunisienne qui distribue et commercialise une large gamme de produits de grande qualité à base d’Aloe Vera sur le marché selon le principe de la vente directe avec des standards parfaitement identiques à ceux qui se pratiquent en Europe notamment.

Il a également souligné la volonté de Forever Tunisie de se rapprocher des principales associations de consommateurs de manière à ce que l’activité soit porteuse et vertueuse et profite à toute la Tunisie en matière de création d’emplois.

Ce Business Model, développé par la société américaine Forever et appliqué en Tunisie, a aidé plusieurs personnes à améliorer leur bien-être et à vivre leurs rêves. Il leur a permis de construire leur propre Business.

«Sur tout le territoire tunisien et dans tous les gouvernorats, nous permettons à des acteurs économiques potentiels de créer leur propre emploi en toute légalité», a assuré pour sa part Hocine Soufi, directeur des opérations Forever Living Products pour la Tunisie.

La vente directe selon Forever Living en Tunisie

Forever Living Products, depuis son installation en Tunisie, a été exceptionnellement soucieuse d’accorder à la vente directe par réseau sa juste valeur. La première démarche adoptée a été de travailler avec l’administration fiscale étant donné l’absence à l’époque de statut fiscal et réglementaire clairement dédié à l’activité. Le statut fiscal dédié à l’activité des marchands ambulants ne correspondait en aucun cas à son activité. Pour ces raisons, Forever Living s’est penchée sur l’étude de la problématique pour comprendre rapidement que l’administration n’avait pas une idée réelle et concrète sur le secteur d’activité. Un travail a été entamé main dans la main et en toute transparence avec la direction générale législative et fiscale pour vulgariser l’industrie Forever.

Le deuxième objectif était aussi de comprendre et expliquer les spécificités liées à l’activité libre et entrepreneuriale de chaque acteur. Il y a des gens qui s’engagent pour peu de temps dans le but d’avoir juste un complément de revenus, mais il y a aussi ceux qui travaillent à temps plein, faisant de la distribution des produits Forever leur activité principale.

Les efforts fournis ont porté leurs fruits, en aboutissant à un article spécifique (Article 29) dans la Loi de finances 2016, appuyé par une note commune explicative du déploiement et de la spécificité de traitement fiscal et réglementaire de l’activité et notamment le traitement fiscal pour les distributeurs.

En effet, ces derniers ont désormais quelque chose de clair, ce qui est très important pour eux. La vente directe est aujourd’hui une solution concrète donnant la chance à chacun d’exister et contrecarrer le fléau du chômage.

Le souhait de Forever Tunisie est de voir se créer 50.000 emplois dans le secteur de la vente directe sur 5 années si un dispositif fiscal et social venait à se mettre en place. La société estime qu’à elle seule, elle serait en mesure d’assurer au minimum 10% de ces emplois. La Tunisie bénéficie en effet d’un niveau de formation de jeunes élevé avec un taux de diplômés conséquent.

Pour toutes ces raisons, Forever Living Products estime qu’il est parfaitement possible de voir émerger une génération d’auto-entrepreneurs non salariés capables de créer leur propre emploi et se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat de manière simplifiée grâce au modèle économique proposé qui est, de surcroît, sans investissements financiers à risque.