L’Argentine affronte l’Égypte ce mardi 7 juillet en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, avec une place en quarts de finale en jeu.

Championne du monde en titre, l’Albiceleste poursuit sa quête d’un quatrième sacre mondial. Les hommes de Lionel Scaloni ont réalisé un parcours sans faute en phase de groupes avec trois victoires contre l’Algérie (3-0), l’Autriche (2-0) et la Jordanie (3-1). En seizièmes de finale, ils ont toutefois dû batailler pour venir à bout du Cap-Vert (3-2 après prolongation). Lionel Messi, auteur de sept buts depuis le début du tournoi, figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition.

L’Égypte dispute, de son côté, le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire. Les Pharaons ont terminé deuxièmes de leur groupe après un nul face à la Belgique (1-1), une victoire contre la Nouvelle-Zélande (3-1) et un autre match nul contre l’Iran (1-1). Au tour précédent, ils ont éliminé l’Australie à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.), après avoir dominé les prolongations.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce mardi 7 juillet à 17h00.

Diffusion TV : le match sera retransmis en direct et en clair sur M6, ainsi que sur beIN Sports 1.