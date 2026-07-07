Les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde 2026 après leur défaite face à la Belgique (4-1), lundi soir à Seattle, en huitièmes de finale. Co-organisateurs du tournoi, les Américains voient leur parcours s’arrêter aux portes des quarts de finale.

Folarin Balogun a débuté la rencontre après que la FIFA a reporté la suspension automatique qu’il devait purger à la suite d’un carton rouge. Malgré sa présence, la sélection américaine n’est pas parvenue à contenir une équipe belge plus efficace.

Charles De Ketelaere guide la Belgique

La Belgique a rapidement pris l’avantage grâce à Charles De Ketelaere, buteur dès la 9e minute. Les États-Unis ont réagi par Malik Tillman, qui a égalisé à la 31e minute.

L’égalité n’a toutefois duré que deux minutes. De Ketelaere a signé un doublé à la 33e minute, redonnant immédiatement l’avantage aux Diables Rouges.

En seconde période, Hans Vanaken a aggravé le score à la 57e minute, profitant d’une erreur du gardien américain Matt Freese. Entré en jeu, Romelu Lukaku a inscrit le quatrième but belge dans le temps additionnel (90e+3), scellant définitivement la qualification de son équipe.

Un quart de finale contre l’Espagne

Grâce à cette victoire, la Belgique décroche son billet pour les quarts de finale. Elle affrontera l’Espagne vendredi à Los Angeles avec une place dans le dernier carré en jeu.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Jérémy Doku avaient débuté la rencontre sur le banc avant l’entrée en jeu de Lukaku en seconde période.

Les trois pays hôtes éliminés

Après cette défaite, les États-Unis rejoignent le Canada et le Mexique parmi les pays organisateurs éliminés en huitièmes de finale.

Le Canada avait été battu par le Maroc (3-0), tandis que le Mexique s’était incliné face à l’Angleterre (3-2). Les États-Unis échouent ainsi dans leur tentative de retrouver les quarts de finale de la Coupe du monde, un stade qu’ils n’avaient plus atteint depuis l’édition 2002.