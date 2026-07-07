“C’était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, de ne pas prendre de décisions à chaud”, a déclaré le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, lundi à propos de son avenir en sélection.

Le meilleur buteur et le plus capé des footballeurs, âgé de 41 ans, est passé devant les journalistes en zone mixte, après l’élimination en 8e de finale du Mondial-2026 face à l’Espagne (1-0).

Il a confirmé que cette sixième Coupe du monde serait sa dernière, sans annoncer cependant sa fin de carrière internationale.

“La vérité, c’est que c’était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, d’être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie”, a-t-il déclaré.

L’attaquant aux 146 buts en 233 sélections, deux records mondiaux chez les messieurs, a affirmé avoir donné quoi qu’il arrive “le meilleur” de lui-même.

Ronaldo avait déjà confirmé à plusieurs reprises que cette édition de la Coupe du monde serait la dernière, sans toutefois préciser s’il comptait dire adieu à la sélection après le tournoi nord-américain.