La mise en place d’un nouveau programme exécutif pour les années 2019-2020, dans le domaine de la promotion des exportations industrielles, relatif au mémorandum d’entente signé entre le CEPEX et son homologue koweïtien, est la principale recommandation issue des travaux de la 6ème session de la commission technique commerciale tuniso-koweïtienne.

La réunion de cette commission, dont les travaux étaient suspendus depuis 2012, a été présidée par le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Hichem Ben Hmed, et le secrétaire d’Etat au ministère du Commerce et de l’Industrie de l’Etat du Koweït, Khaled Ali Al Fadhel, lesquels ont souligné l’impératif d’augmenter le volume du commerce bilatéral et de réaliser des projets d’investissement, à travers l’incitation du secteur privé et de l’initiative privée, l’organisation des conférences économiques et l’intensification des visites, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié mardi à Tunis.

Le volume du commerce bilatéral demeure faible entre la Tunisie et le Koweït, soit seulement 13 millions de dollars enregistrés au cours de 7 premiers mois de l’année 2017.

Il a été ainsi décidé de constituer des équipes de travail mixtes entre les deux pays pour se charger de l’examen dudit dossier et de la mise en œuvre du protocole de coopération entre les deux chambres du commerce et d’industrie dans chacun de deux pays, ainsi que de la préparation d’un rapport sur les accords à signer dans l’avenir entre les deux parties.