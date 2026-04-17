Le développement de la coopération tuniso-italienne a été au menu d’une rencontre, vendredi, entre la chargée de la gestion de la municipalité de Tunis et l’ambassadeur de l’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Cette coopération porte sur plusieurs domaines, notamment le patrimoine, la culture, la jeunesse, l’enfance et le développement durable, selon un communiqué publié sur la page officielle de la Municipalité de Tunis sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, la responsable a mis en valeur la richesse architecturale et historique de la ville de Tunis, en particulier la Médina, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979 et comptant plus de 700 monuments.

Elle a, également, réaffirmé l’engagement de la municipalité de Tunis à consolider les partenariats et à dévélopper des projets au service des intérêts communs, citant, en exemple, le succès de plusieurs initiatives de coopération culturelle à l’instar de la rénovation de l’espace culturel “Saint-Croix”. Ce lieu de créativité et de performances artistiques, fruit d’un partenariat tuniso-italien, est situé dans la médina de Tunis, à proximité de la mosquée Zitouna.

De son côté, l’ambassadeur de l’Italie en Tunisie a souligné la solidité des relations historiques entre les deux pays, exprimant la volonté de l’Italie de renforcer davantage la coopération avec la ville de Tunis, notamment dans les domaines du développement urbain, de la coopération économique et du tourisme.

Il a, dans ce cadre, proposé de soutenir de nouveaux projets de partenariat.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique positive des relations tuniso-italiennes, traduisant un engagement commun en faveur d’un partenariat stratégique durable.

Ont pris part à cette rencontre des représentants du ministère de l’Intérieur et des cadres de la municipalité.