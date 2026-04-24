L’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a rencontré, mercredi à Maebashi, capitale de la préfecture de Gunma, la maire de la ville, Akira Ogawa, en vue de renforcer les partenariats économiques, culturels et universitaires entre les deux parties, à l’approche du 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-japonaises.

Les deux responsables ont examiné les moyens de dynamiser les échanges entre les acteurs économiques locaux, en misant particulièrement sur les secteurs de l’innovation et du tourisme, identifiés comme leviers prioritaires de développement conjoint. Ils ont également évoqué la promotion de la mobilité académique et culturelle entre les établissements d’enseignement supérieur de Maebashi et leurs homologues tunisiens.

La perspective d’établir des relations de jumelage ou d’amitié entre Maebashi et des villes tunisiennes aux caractéristiques similaires a été abordée comme une piste concrète pour ancrer cette coopération dans la durée. Les deux parties ont par ailleurs convenu d’organiser des événements promotionnels conjoints tout au long de l’année 2026, en hommage aux sept décennies de partenariat entre la Tunisie et le Japon.

Relayée sur les réseaux sociaux de la représentation diplomatique de Tunisie au Japon, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail effectuée par l’ambassadeur Chafra dans la préfecture de Gunma, visant à explorer de nouvelles opportunités de coopération décentralisée et à consolider les liens d’amitié entre les deux pays.