Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a remis lundi à son homologue sénégalais, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, un plan d’action commun de coopération couvrant la période 2026-2027. L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et multilatérales, aussi bien dans les secteurs public que privé.

Cette rencontre s’est tenue en marge de la participation du ministre tunisien aux travaux de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la stabilité en Afrique.

Le plan d’action prévoit notamment l’actualisation du cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays, ainsi que l’organisation de réunions, en présentiel ou à distance, réunissant responsables et experts, afin d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les technologies de l’information et de la communication, la santé, la transformation numérique et l’ingénierie pétrolière.

Il vise également à renforcer la participation des hommes d’affaires et des acteurs économiques tunisiens et sénégalais aux manifestations économiques organisées dans les deux pays, à l’instar de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa « FITA 2026 », que la Tunisie accueillera les 28 et 29 avril courant.

Le document prévoit, en outre, la mise en place de mécanismes de suivi périodique de la coopération bilatérale, ainsi que le renforcement de la coordination et de la concertation autour des points inscrits à l’ordre du jour des réunions et sommets de l’Union africaine. Il met également l’accent sur la concertation concernant les principales questions d’actualité aux niveaux régional et international, ainsi que sur l’échange de soutien aux candidatures des deux pays à des postes de haut niveau au sein des organisations régionales, internationales et onusiennes.

De son côté, le ministre sénégalais a salué la participation active de la Tunisie aux travaux du forum international de Dakar, soulignant la pertinence des propositions pratiques présentées par la délégation tunisienne en vue d’améliorer le fonctionnement des organes et mécanismes de l’Union africaine.