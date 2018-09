Le vice-président de la BERD, Pierre Heilbronn, est en visite en Tunisie du 18 au 21 septembre, où il doit procéder à l’ouverture du Forum international sur les partenariats public/privé organisé par le ministère tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, en collaboration avec la BERD, la Société financière internationale (IFC) et l’l’Instance générale de Partenariat Public-Privé (IGPPP), lit-on dans un communiqué de la BERD publié lundi 17 courant.

Il profitera également de cette visite pour s’entretenir avec les dirigeants tunisiens des réformes nécessaires pour favoriser la croissance et l’emploi.

«Nous avons la ferme volonté de renforcer notre soutien au programme de développement de la Tunisie pour 2016-20», a déclaré Pierre Heilbronn, lundi 17 septembre. «J’espère que ce Forum sur les partenariats public-privé sera une réussite et je me réjouis à l’idée de discuter avec les autorités tunisiennes de la manière dont nous pourrions contribuer davantage à la croissance économique durable du pays», ajoute le document.

Lors de sa visite, Heilbronn rencontrera Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, Zied Ladhari, ministre de l’Investissement, le gouverneur de la BERD, Ridha Chalghoum, ministre des Finances, Slim Feriani, ministre de l’Énergie, Taoufik Rajhi, ministre-conseiller chargé du Suivi des réformes majeures, Radhouane Ayara, ministre du Transport, Riadh Mouakhar, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, et Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, souligne la BERD dans son communiqué.

Le vice-président de la BERD rencontrera également à Tunis et à Sfax des représentants de la société civile et de la communauté internationale, ainsi que des clients du secteur privé.

La délégation de la Banque sera en outre composée de Mattia Romani, directeur du département Économie, Politiques et Gouvernance, de Bassem Kamar, chef économiste pour la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen, et d’Antoine Sallé de Chou, responsable du bureau de la BERD en Tunisie.

Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, en septembre 2012, la BERD y a investi plus de 730 millions d’euros, répartis sur 33 projets. Les investissements de la Banque ont pour objectif de soutenir la restructuration et le renforcement du secteur financier et le financement des entreprises privées, de promouvoir l’efficacité énergétique et d’encourager le développement d’un secteur de l’énergie durable, tout en facilitant les investissements non souverains dans l’amélioration des infrastructures.

La BERD a d’ores et déjà apporté son soutien à 530 petites et moyennes entreprises, en leur fournissant des services de consultants.