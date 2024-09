La mission d’accélération des entreprises “Deeptech innovantes” en Tunisie a été clôturée le 19 septembre courant, a indiqué, dimanche, l’agence allemande de coopération internationale, GIZ.

C’est à cette occasion que le livre blanc “DEEPTECH TUNISIE 2024”, fruit de 3 ans de travail, a été présenté. Cet événement a permis “des échanges riches sur les perspectives de la Deeptech en Tunisie, et le rôle essentiel de l’innovation dans le renforcement de la compétitivité des entreprises”. Il a, également, permis de rassembler des acteurs clés de l’écosystème deeptech tunisien et de porter soutien à l’émergence de la deeptech à travers la création d’une Task Force”.

Il s’agit de renforcer l’écosystème deeptech en Tunisie et de favoriser la collaboration public-privé autour des technologies de pointe ainsi que d’encourager l’innovation scientifique et la compétitivité industrielle.

Pour rappel, la Tunisie occupe la 3e place après l’Afrique du Sud et l’Égypte en termes de nombre de start-ups deeptech actives, avec 40 “jeunes pousses” dans ce domaine, selon les résultats du rapport intitulé « Mapping the African Deeptech Landscape », publié au mois de mai 2024 par le cabinet de recherche Briter Bridges.

La notion de « Deeptech » désigne l’ensemble des entreprises et des projets développant des produits ou des services fortement technologiques. Ces produits et services sont basés sur des nouvelles technologies avancées (exemples : ARN messager, intelligence artificielle, nanotechnologies, microalgues…).

Cette mission d’accélération s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE)- Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne (AMIT), du projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) », financé par l’Union européenne (UE) en Tunisie et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.