Lors de sa rencontre, ce mardi, avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, le président de la République, Kaïs Saïed, a plaidé pour ” pleine participation à la bataille de libération nationale”, en réduisant les prix. Cité dans un communiqué, le président Saïed a affirmé que “l’appui aux efforts de l’Etat et la contribution à l’édification d’une nouvelle histoire de la Tunisie est une responsabilité qui incombe à chacun à partir de sa position”.

Le chef de l’Etat a évoqué les dispositions de la Constitution qui stipulent que l’Etat tunisien garantit la coexistence entre les secteurs public et privé. Il a expliqué que l’Etat veille non seulement à assurer les services publics, mais aussi à créer les conditions adéquates pour que les entrepreneurs puissent travailler en sécurité, sans être soumis au chantage ni à la manipulation, et qu’ils obtiennent leurs droits pleinement, tout comme les travailleurs.

“La coexistence entre les secteurs public et privé ne peut y avoir lieu que sur la base de la justice et de l’équité”, a lancé le président.