Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a examiné ce vendredi la création d’un centre régional de formation en biotechnologie, lors d’une réunion avec des chercheurs et experts du secteur.

Selon un communiqué du ministère, le projet envisagé ambitionne de répondre à plusieurs défis majeurs : offrir des formations de haute qualité dans le domaine des biotechnologies, développer la production de matériaux biologiques sur le territoire tunisien, attirer de nouveaux investissements dans ce secteur porteur, et renforcer la coopération avec les pays africains.

Ferjani a insisté sur l’importance d’accélérer les démarches pour concrétiser ce projet grâce à un partenariat public-privé. Il a rappelé que la Tunisie dispose des compétences scientifiques et industrielles nécessaires pour devenir une plateforme régionale en biotechnologie.