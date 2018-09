“L’Etat gagnerait à renoncer à la subvention des produits de base et à s’orienter vers la subvention des revenus pour éviter le gaspillage et réduire l’usage des produits subventionnés pour des raisons commerciales”. C’est ce qu’estime le ministre du Commerce, Omar El Behi, qui intervenait aux travaux de la Conférence nationale sur les orientations économiques et sociales de la loi de finances 2019.

Selon lui, “le régime actuel des subventions n’a pas permis de cibler, d’une manière efficace, les bénéficiaires et a mené à un ensemble de dérives, dont la pénurie des produits de base, la spéculation, le gaspillage et autres”.

El Behi a précisé qu’il s’agit d’une réforme qui pourrait aider à “tirer le tapis sous les pieds des contrebandiers des produits subventionnés et aussi à maîtriser le déficit commercial et développer le commerce intérieur”.

“23% des produits de base subventionnés ne bénéficient pas aux ménages et 7% de la subvention profite aux familles nanties”, a-t-il rappelé.

Le montant de la subvention des produits alimentaires de base est passé de 730 millions de dinars en 2010 à 1,5 milliard de dinars en 2017, ce qui représente 1,7% du PIB, 5% du budget de l’Etat et 26% des dépenses de développement.

